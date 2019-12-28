حمد آل الشيخ يترأس وزراء التعليم العرب باجتماع الجودة والتميز

المواطن - الرياض

يترأس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يوم غدٍ الأحد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز، بحضور وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والأمين العام لمجلس الإدارة، الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن المجلس سيناقش العديد من الملفات التي ستسهم في رفع مستوى سياسات الجودة والتميز في النظم التعليمية بالدول العربية، كما سيتم استعراض الموازنة العامة وتقرير الإنجازات.

وقال: إن الاجتماع سيستعرض نتائج المشاريع البحثية المنجزة، كمشروع تضمين مفاهيم المواطنة العالمية في مقررات التعليم العام في الوطن العربي، ومشروع سياسات وبرامج التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة للمعلم في الدول العربية، ورفع نسب الالتحاق في برامج رياض الأطفال في الدول العربية، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز جودة التعليم في الدول العربية انطلاقًا من السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الرابع المعني بجودة التعليم.

وأكد المديرس أن المجلس سيناقش مجموعة من المشاريع والندوات المقترحة للعام المقبل 2020؛ كمشروع دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية في التعليم العام، ومشروع سياسات دعم الجودة والتميز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية، ومشروع تجارب عربية ناجحة في جودة المعلم، والعديد من الندوات والورش العلمية الإقليمية.

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