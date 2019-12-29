حمد الله يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي 2019

المواطن - مروة نبيل

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي لعام 2019.

وتسلم النجم عبدالرزاق حمد الله جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي 2019 من المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الأحد.

رسمياً

نجم #العالمي عبدالرزاق حمدالله @Hamedallah_9 يتوّج بجائزة ( غلوب سوكر ) كأفضل لاعب عربي في 2019 😍💛👏#حمدالله_افضل_لاعب_عربي pic.twitter.com/9UPXX7cN4C — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 29, 2019

وكان يُنافس حمد الله على الجائزة، مهاجم السد القطري، أكرم عفيف، نجم الهلال سالم الدوسري، نجم الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي ونجم الزمالك المصري، طارق حامد.

وقدم حمد الله أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الماضي، حيث توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 هدفًا، ووصل إلى 50 هدفًا في جميع البطولات.

واستمر المغربي حمد الله في التألق مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 13 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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