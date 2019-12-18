حمد الهوني يُبدع.. ويُعادل إنجاز الكبار في مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، حمد الهوني بشكل لافت خلال مباراة السد القطري بالأمس.

ولعب السد القطري ضد الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، وقاد حمد الهوني فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 6/2.

حمد الهوني

وخطف حمد الهوني الأنظار خلال مباراة السد القطري ضد الترجي التونسي، وسجل ثلاثية في شباك الفريق القطري، كما صنع هدفًا، ليحصد جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة بمونديال الأندية.

وأصبح حمد الهوني أول لاعب عربي ينجح في إحراز هاتريك في مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ورابع لاعب يسجل ثلاثية من جميع الجنسيات التي سبق وشاركت في المونديال.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه حمد الهوني وإنجازه بمعادلة الكبار في كأس العالم للأندية.

كما هنأ حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على “تويتر”، حمد الهوني على التألق في مباراة السد ضد الترجي التونسي، وتسجيله الهاتريك الرابع في تاريخ مونديال الأندية، حيث كان نجم برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز صاحب أول ثلاثية عام 2015.

ويُعد نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يحرز هاتريك في كأس العالم للأندية 2016، حينما كان لاعبًا في صفوف المرينغي، كما سجل الويلزي غاريث بيل ثلاثية في مونديال 2018 مع الفريق الإسباني أيضًا.