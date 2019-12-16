حمزة إدريس مشرفًا على الفئات السنية في الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا بتعيين حمزة إدريس مشرفًا عامًّا على قطاع الفئات السنية لكرة القدم، وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم، وانضمامه إلى عضوية أمناء الأكاديمية.

وأضاف حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قرارات مجلس الإدارة اليوم، وهي؛ تعيين صالح الصقري مديرًا تنفيذيًّا للفريق الأول لكرة القدم، واعتماد إدراج لعبة الغطس ضمن الألعاب المائية بالنادي.

كما وجه بتحويل الخطاب المرسل من المدافع المغربي مروان دا كوستا بطلب فسخ عقده إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله، بجانب رفع طلب إلى الهيئة العامة للرياضة بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم الاثنين، بحضور الأعضاء والرئيس التنفيذي، لمناقشة المستجدات، وتحدث الحائلي عن الوضع العام لنادي الاتحاد، والفريق الأول لكرة القدم على وجه التحديد، والجوانب المالية المترتبة على القضايا الخارجية والالتزامات القائمة على العميد.