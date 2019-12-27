حملة لعمل حائل للتأكد من الالتزام بالضوابط
نُفذت على الأسواق الشعبية التجارية

حملة لعمل حائل للتأكد من الالتزام بالضوابط

2019/12/27
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق الشعبية التجارية ومستوصفات طب الأسنان بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط والقرارات.
وضبط مفتشو العمل ‏والضبط الميداني خلال جولاتهم عددًا من المخالفات التي حولت لجهة الاختصاص.
وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في المنطقة ومحافظاتها وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين.

 

 

 

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