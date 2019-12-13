حوت يتقيأ 7 آلاف دولار

حوت يتقيأ 7 آلاف دولار

2019/12/13
الساعة 12:12 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

عثر عامل نظافة أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، تزن حوالي 17 كجم.

وحمل العامل الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارًا بسيطًا لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

وعندها أدرك العامل المحظوظ أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

ويمكن أن تباع هذه الكتلة بما يوازي 7 آلاف دولار.

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