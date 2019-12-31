حيوان كنغر يحاول خنق آخر في معركة شرسة

حيوان كنغر يحاول خنق آخر في معركة شرسة

2019/12/31
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, حصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول معركة حامية الوطيس بين اثنين من حيوان الكنغر حاول أحدهما خنق الآخر.

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