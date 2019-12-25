حُسم الأمر .. الاتحاد يرفض عودة هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية عن رفض إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عودة اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو الذي فسخ عقده مع العميد في بدايات الموسم الحالي.

وردت إدارة الاتحاد على الشائعات التي ذُكرت حول إمكانية عودة سيكو سانوجو لاعب نادي يونج بويز السويسري السابق للعميد، بالرفض التام.

جدير بالذكر أن سيكو سانوجو كان فسخ عقده مع الاتحاد وغادر السعودية دون إذن النادي، بسبب عدم قيده في قائمة الاتحاد للموسم الجديد 2019- 2020 بقرار من المدرب السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان سيكو سانوجو انضم للاتحاد في يناير 2019، قادمًا من نادي يونج بويز ولعب 19 مباراة في مختلف المنافسات مع الاتحاد، قبل أن يُقرر الرحيل بسبب عدم قيده، مع تقدمه بشكوى إلى الفيفا للمطالبة بكامل مستحقاته من الاتحاد بعد فسخه للعقد.

وفي ظل المشاكل الإدارية لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قالت تقارير إخبارية: إن المدرب الهولندي هينك تين كات، تلقى ست أزمات قبل مواجهة الفتح، بغياب ست لاعبين عن المباراة، وهم: “هارون كمارا وسعود عبدالحميد وأمين بُخاري؛ بسبب الانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي، كما سيغيب كريم الأحمدي وزياد الصحفي للإيقاف، إضافة إلى رحيل المغربي مروان دا كوستا بعد أن فسخ العقد”.

جدير بالذكر أنه سيتم نقل مباراة الاتحاد والفتح من جدة إلى مكة المكرمة، وذلك من أجل إعداد ملعب الجوهرة المشعة لاستقبال مباريات السوبر الإسباني مطلع عام 2020.

من ناحية أخرى، ستُعقد جمعية عمومية غير عادية بنادي الاتحاد التي ستنطلق يوم 2 يناير المقبل، من أجل مناقشة مصير الفريق، بالإضافة لمناقشة مصير الإدارة الاتحادية.

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