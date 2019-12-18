حُسم الأمر .. الهلال يختار صفقته الأولى بعد المونديال

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، أولى الصفقات لأزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ مع الأول من يناير.

ويرغب لوشيسكو في تدعيم صفوف حراسة المرمى، حيث يهتم الهلال بالتعاقد مع الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد ليكون منافسًا للحارس عبدالله المعيوف على حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة.

وكان فواز القرني قدم أداءً أكثر من رائع مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، التي خسر الأخضر لقبها في المباراة النهائية لصالح المنتخب البحريني.

من ناحية أخرى، يستعد الهلال لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وتخشى الجماهير الهلالية من وجود احتمالية لرحيل الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد نهاية حلم الهلال بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية عقب الخسارة من فريق فلامنغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف.

وتريد جماهير الأزرق استمرار غوميز مع الفريق أملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا من جديد، إضافة إلى التأهل لمونديال الأندية مرة أخرى.

وكان غوميز سجل الهدف الأول للهلال في مشاركته الأولى بمونديال الأندية، وكان ذلك على حساب نادي الترجي التونسي يوم السبت الماضي، حيث فاز الهلال بهدف دون رد.