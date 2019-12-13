حُسم الأمر .. #الهلال يرفض ضم صديق ميسي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن رفض نادي الهلال التعاقد مع نجم إشبيلية الإسباني ولاعب منتخب الأرجنتين إيفر بانيجا، وذلك بعدما تردد اسمه ورُشح بقوة للانضمام إلى الفريق الهلالي في يناير المقبل.

وقالت التقارير إن الهلال لا يفكر على الإطلاق في ضم إيفر بانيجا أو التفريط في أي لاعب أجنبي من الأجانب السبعة خلال الفترة المقبلة.

وشارك بانيجا مع مواطنه ليونيل ميسي في مباريات المنتخب الأرجنتيني، حيث تواجدا معًا في كأس العالم 2018.

ويتواجد في الهلال سبعة أجانب وهم” السوري عمر خربين، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، البرازيلي كارلوس إدواردو، الكولومبي جوستافو كويلار، البيروفي أندري كاريلو”.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانهم الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي التونسي السبت.

وركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الجوانب الفنية وسط متابعة من فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة استعدادًا لمواجهة الترجي.

وكان الهلال تأهل لـ بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.