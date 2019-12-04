خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور القمة الخليجية
في رسالة سلمها الأمين العام لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور القمة الخليجية

2019/12/05
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام بتسليم الرسالة لملك البحرين، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال جلالته له أمس.
واطّلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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