خاصية للتخلص من الرسائل المشبوهة على جوجل

المواطن - متابعة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزتين جديدتين لتطبيق الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد، لمساعدة المستخدمين على التخلص من الإزعاج، والتحقق من أن مرسلي الرسائل أشخاص حقيقيون.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت إطلاق الميزة الأولى، وهي ميزة اكتشاف الرسائل المزعجة (سبام)، في بعض الدول في شهر يناير الماضي، ولكنها الآن أصبحت متاحة أيضًا في الولايات المتحدة.

وفي حال اكتشف تطبيق الرسائل رسالة مزعجة مشبوهة، فإنه سيعرض تحذيرًا يمكن للمستخدم من خلال تأكيد أنها مزعجة أم لا. وستكون هذه الميزة مفعلة تلقائيًّا، وسوف يحصل المستخدمون على إشعار عند توفرها، بحسب موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

كما سيكون بإمكان المستخدمين الإبلاغ عن الرسائل المزعجة في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية حظر المحادثات إن لم تتوقف تلك الرسائل المزعجة، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وفي حال توفرت ميزة كشف الرسائل المزعجة لدى المستخدم، فإن جوجل سوف تُخزن مؤقتًا أرقام الهاتف التي ترسل رسائل، ولكنها ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، وذلك بهدف تسهيل التعرف على المرسلين المزعجين، ولكن الشركة تقول: إن أرقام الهواتف لن ترتبط بأسماء المستخدمين الأفراد.