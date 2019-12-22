خالد البلطان: ديون الشباب Zero

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على أن الليث ليس لديه أي ديون بجانب عدم وجود أي قضايا ضده لدى الفيفا.
وتحدث البلطان في تصريحات إعلامية قائلًا: ديون النادي Zero ولله الحمد، ولا يوجد لدينا قضايا في الفيفا، وقد أغلقنا قضية المحترف الليبي مؤيد اللافي بسداد المبلغ من ميزانيتنا.
وأضاف البلطان: حضور جمهور الشباب خاصة والجماهير السعودية عامة لمباراة الشباب والشرطة العراقي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال سيكون بالمجان.
وتابع رئيس الشباب: عبد المجيد الصليهم طلب لتجديد عقده مع الشباب خمسة ملايين ريال ومنها مقدم 3 سنوات، حتى ميسي ما يحصل عليها، وإذا اللاعب لا يرغب بالتجديد سنتخذ الإجراءات التي تُناسب فريقنا.
وتحدث البلطان عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قائلًا: هو أخ وصديق ورجل له فضل على جميع الرياضيين، والله يقدرني وأستطيع أن أفي بحقه، هو ناجح في الرياضة وفي الترفيه، لا يقصر على الإطلاق.
وأضاف البلطان: في نادي الشباب لا يوجد عضو ذهبي غيري، ولا أحد يستطيع أن يقول للبلطان ارحل إلا الهيئة العامة للرياضة.
وتابع رئيس الشباب: وجدنا أنه من الصعب استمرار خورخي ألميرون كمدرب للفريق وسنقيم معسكرًا في الإمارات بعد مباراة الشرطة العراقي لمدة ثمانية أيام من أجل تأهيل الفريق.
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