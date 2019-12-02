خالد الفيصل في افتتاح فكر 17: العقولُ هنا والفرصةُ لنا

المواطن - الظهران

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، اليوم الاثنين، مؤتمر فكر في دورته السابعة عشرة، والذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز آل سعود إثراء، في مدينة الظهران من اليوم إلى 5 ديسمبر الجاري.



وبدأ حفل الافتتاح بعزف النشيد الوطني بحضور الأمير خالد الفيصل وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال افتتاح مؤتمر الفكر العربي الذي يأتي تحت عنوان “فكر 17”:

عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية

وعالِمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتكارية

وفوضى “خناقةٌ” عربية

ونظامٌ اقتصاديٌ مادّي

يُنذر بكارثةٍ عالمية

ونحن العرب.. أمم شتّى

تهيمُ وفي نفسها “شيءٌ من حتّى”

لغتها هويّة.. وهويتها لغة

ماضيها مجيد

وحاضرها شهيد

ومستقبلها عنيد

إنه العصر الرقمي الآلي

كان يومًا خيالي

فأصبح عالميًّا تنافسي

نحن العرب.. ولا عجب.!

نعم استُعمرنا

نعم ظُلمنا

نعم فرطنا

ولكنّا لم نستسلم

العقولُ هنا.. والفرصة لنا

اقدحوا العقل بالفرصة

والحكمة بالحنكة

واطرحوا:

فكر إنسان عربيٍّ جديد