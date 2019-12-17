خالد بن أحمد: الملك سلمان أكد أهمية العمل الإسلامي المشترك
بعكس من حاول السيطرة عليه وفشل

خالد بن أحمد: الملك سلمان أكد أهمية العمل الإسلامي المشترك

2019/12/17
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تساءل وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟!

وقال خالد بن أحمد في تغريدة له عبر تويتر: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي. هكذا هو العهد وهكذا الالتزام به. بعكس من حاول السيطرة عليها، وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن.

واحتفلت منظمة التعاون الإسلامي يوم 25 نوفمبر الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وذلك في محافظة جدة.

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