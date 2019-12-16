خالد بن سلطان: رالي داكار 2020 سيكون الأفضل بتاريخ السباق

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، استعداد المملكة لاستضافة منافسات سباق رالي داكار 2020.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نجحت في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي دكار 2020، الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

وقال الأمير خالد بن سلطان: “الآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب؛ كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالًا ونساءً كلٌّ آتٍ إلى مملكة الخير آملًا أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى”.