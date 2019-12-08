خبراء دوليون: اكتتاب أرامكو يوفر ذخيرة لدعم الاستثمارات

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بلغت قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح متفوقة بذلك على اكتتاب الشركة الصينية، علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، في 2014، لتصبح أكبر اكتتاب في العالم.

وستجمع المملكة الأموال من أكبر أصولها، واستخدامها لتطوير صناعات جديدة، وعن ذلك تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين، عن تأثير الاكتئاب على اقتصاد المملكة، بحسب موقع أرابيان بيزنس.

وقال بيل فارن برايس، مستشار في مجموعة آر إس للطاقة: الاكتتاب يمنح المملكة بعض الإيرادات التي تتطلبها الرؤية 2030، وهو أيضًا بالتأكيد ينوع الاقتصادي السعودي، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: أرامكو توفر ذخيرة لدعم الاستثمارات.

دفع السياحة:

وأشار زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى بلومبرغ إيكونوميكس، إلى أنه ينبغي استثمار الأموال من الاكتتاب في المشاريع المحلية الكبيرة والضخمة، كتلك التي تُعني بتطوير المراكز السياحية على طول البحر الأحمر وفي أماكن أخرى، مضيفًا أن الاكتتاب يدفع الخطة الطموحة لولي العهد محمد بن سلمان إلى مسارها الصحيح.

يُذكر أن شركة النفط العملاقة حددت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالًا، وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار.