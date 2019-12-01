خبراني: مواجهة #عمان صعبة

المواطن - محمد سمعه

أكد محمد خبراني مدافع المنتخب السعودي على أن استعدادات الأخضر لمواجهة المنتخب العماني في خليجي 24 لم تختلف عن بقية المواجهات بالرغم من قصر المدة الزمنية.

وقال خبراني في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة عمان: استعدادنا لهذه المواجهة لا يختلف عن باقي المواجهات بالرغم من قصر المدة الزمنية، ومنتخب عمان واحدًا من المنتخبات المنظمة، وسنكون في قمة تركيزنا.

وأضاف خبراني: منتخب عمان سيلعب بفرصتين للتأهل ما يجعل الأمر ليس سهلًا علينا ويجب أن نبذل كل ما في طاقتنا من أجل الفوز.

وستُقام مباراة السعودية وعمان غدًا الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة ملعب نادي الدحيل في قطر.

وكان المنتخب السعودي تمكن أمس السبت، من الفوز على منتخب البحرين بثنائية دون رد أحرزها عبدالله الحمدان والمدافع محمد خبراني.

وإذا نجح الأخضر في الفوز على منتخب عُمان في الجولة الثالثة، فسيصبح رصيد الأخضر ست نقاط؛ وبالتالي يضمن التأهل لدور الأربعة.

وفي حال تعادل المنتخب السعودي مع نظيره العماني، فسينتظر الأخضر نتيجة مباراة منتخبي البحرين والكويت، حيث إذا نجح المنتخب البحريني في الفوز بفارق هدفين على شقيقه الكويتي فسيعبر الأخضر لدور نصف النهائي.