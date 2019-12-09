خبر سار يُطمئن مدرب #النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر خبرًا سارًا وذلك بعد صدمته التي تعرض لها بعد إصابة الحارس وليد عبدالله في الركبة.

وقالت تقارير صحافية إن وليد عبدالله يُعاني من إصابة في غضروف الركبة قد تجبره على الخضوع لعملية جراحية، لكن تقارير جديدة ذكرت إن وليد عبدالله سيحتاج فقط للتأهيل والعلاج ولن يحتاج للتدخل الجراحي.

جدير بالذكر أن النصر سيفقد خمسة من لاعبيه في مباراة التعاون وهم” وليد عبدالله، مختار علي، فهد الجميعة، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري”.

من ناحية أخرى، ألمح سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، إلى إمكانية عودة سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لرئاسة أصفر العاصمة من جديد خلال الفترة الشتوية.

وفي صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” كتب سعيد العويران عبر حسابه في سناب شات: ” يا قلبي منورين وراجع للعالمي، في الشتوية”.

وأشارت رسالة العويران إلى إمكانية عودة سعود السويلم لرئاسة النصر من جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود السويلم رفض الترشح لرئاسة النصر في صيف 2019 مفضلًا الاكتفاء بالموسم الذي قضاه في موسم 2018-2019، حيث حقق أصفر العاصمة لقب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

جدير بالذكر أن صورة سعيد العويران عبر سناب شات، أظهرت سعود السويلم مع نواف المقيرن رئيس الاتحاد الأسبق خلال تواجدهما في نزال الدرعية التاريخي.