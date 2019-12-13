خبر صادم لـ #الهلال قبل مواجهة الترجي

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال خبرًا صادمًا، وذلك قبل مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي، غدًا السبت، في كأس العالم للأندية.

وذكر حساب جول السعودي عبر تويتر أن الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال سيغيب عن مباراة الترجي بشكل رسمي، وذلك بعد إصابته بنزلة معوية.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

ويسعى الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي، ومواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وقال محمد الشلهوب نجم الهلال عن مباراة الترجي: “بالنسبة لي فإن الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

أما المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فتحدث عن المباراة قائلًا: “هذه المباراة بالنسبة لنا نكون أو لا نكون! وهي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية”.

وأضاف مدرب الهلال: “شاهدنا الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية ويمتلكون خبرة كبيرة جدًّا وثقة عالية، ولكن لدنيا أيضًا دافع قوية وفريق كبير، وسنخوض المباراة بمثابة نهائي”.