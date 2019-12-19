خبير تقني يروي لـ”المواطن” قصص الاختراق والقرصنة

المواطن - محمد المقصّي

رغم إصابته بمرض التصلب اللويحي المتعدد، إلا أنه بارع في مجال التقنية والحاسب الآلي، فلديه مؤلفات في التقنية والبرمجة، وحاصل على العديد من الشهادات في مجال البرمجة والحاسوب.

إنه الخبير التقني المتقاعد من الحرس الوطني وأحد المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل: مجلاد بن مشاري السبيعي، حيث تحدث لـ”المواطن“، عن الاختراقات والقرصنة وتهكير الحسابات وطرق الحماية من حدوث ذلك، وكيفية تقسيم المهام لديه حيث يبدأ بالابتزازات ثم تعطل الحسابات.. وإلى نص اللقاء :

هل يمكن اختراق الحسابات البنكية ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الاتصال؟

عن طريق الاتصال بشكل مباشر لا يمكن ذلك، ولكن بالإمكان الاختراق تحت ما يسمى الهندسة الاجتماعية، وذلك بالاتصال عليك وطلب معلوماتك للدخول لحساباتك بصفتهم مسؤولين للبنوك أو شركات معينة لتحديث بياناتك البنكية لا تتم إلا بمراجعة الفرع شخصيًّا فقط.

ما هي علامات الاختراق للبريد الإلكتروني أو الواتساب أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟

عدم إمكانية دخولك لبريدك الإلكتروني بسبب تغيّر كلمة السر، وإرسال إيميلات ليست من قبلك، بالنسبة للتواصل الاجتماعي تأتي لك إشعارات بإمكانية الدخول من موقع في مدينة أو دولة ليست لك.

كيف تحمي نفسك من الاختراق؟

1- تفعيل المصادقة الثنائية التحقق بخطوتين:

أولًا: قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، الكثير من الأشخاص لا يقومون بذلك على حساباتهم وتطبيقاتهم المفضلة بمجرد التمكين لتسجيل الدخول إلى حساباتك يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك وكذلك التحقق الإضافي مثل رمز الوصول لمرة واحدة الذي يتم إرساله عادة عبر رسالة نصية إلى هاتفك الخلوي أحد أهم الخطوات ويوصَى بها دائمًا، يساعد ذلك بطريقتين: يحتوي حسابك الآن على طبقة إضافية من الأمان، بالإضافة إلى كلمة المرور لحماية حسابك.

ثانيًا: إذا حاول أي شخص الوصول إلى حسابك دون إذنك فستعرف على الفور بمحاولته.

2- استخدم إعداد Wi-Fi الصحيح:

تعد شبكة Wi-Fi غير الآمنة واحدة من أكبر مخاطر الأمان إذا كانت شبكتك غير محمية بشكل كافٍ فيمكن لأي شخص لديه معرفة أمان أساسية أن ينتشر ويتفقد بحرية بياناتك الشخصية المعيار الأكثر استخدامًا هو الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (أو WPA2).

أيضًا إذا رأيت خيارًا ما يسمى WPA3 فإن هذا النوع من الحماية اللاسلكية متاح فقط على أجهزة التوجيه الأحدث اختر هذا إذا استطعت، ولكن إذا لم يكن متاحًا فالتزم باستخدام WPA2، ومهما فعلت لا تترك حالة التشفير مضبوطة على الفتح هذا يعني أنه لا توجد كلمة مرور مما يترك شبكتك غير محمية لأي شخص في أي وقت.

3- اختر كلمة مرور فعالة:

كما هو الحال دائمًا يجب عليك استخدام كلمات مرور قوية تم إنشاؤها بشكل فردي، لا تعيد استخدام كلمات المرور القديمة أو تستخدم نفس كلمة المرور على حسابات متعددة، وتأكد أيضًا من أن إجاباتك على أسئلة استرداد كلمة المرور ليست متاحة للعامة.

4- تثبيت برامج مكافحه الفيروسات:

وتشمل قائمه كثيرة من البرامج كالكاسبر سكاي وغيرها.

5- تحديث أنظمة التشغيل سواء حاسوب أو هاتف ذكي:

بغض النظر عن نظام التشغيل لديك فأنت بحاجة إلى تنزيل أحدث إصدار لا يوفر هذا أحدث الميزات فحسب، هذه الأخطاء التي غالبًا ما وجدها الباحثون خطيرة للغاية في كثير من الحالات يعد تصحيح النظام الخاص بك بشكل متكرر هو الطريقة الوحيدة لمكافحة العيوب الأمنية الحرجة؛ لذا تأكد من الحصول على التحديثات فور ظهورها.

6- تحقق من عناوين الروابط URL والملفات قبل النقر فوقها:

نلاحظ أن أكثر الهجمات والقرصنة تستهدف الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات فما الحل لمنع حدوث الاختراقات؟

الابتعاد عن المتاجر غير المعتمدة لتحميل التطبيقات، عدم كسر حماية الآيفون بما يسمى (جيلبريك)، خصوصًا للمستخدمين المبتدئين والابتعاد عن التطبيقات ما يسمى طرفًا ثالثًا مثل الاشتراك في حسابات تقوم بالتغريد في تويتر بالنيابة عنك وإعطائها صلاحيات لها أضرار عليك.

ابرز القصص التي تعرض أصحابها للاختراق والقرصنة؟

هناك العديد من القصص، ولكن لن أذكر أسماءهم بشكل صريح، يوميًّا تصل لي طلبات مساعده، سواء استعادة حسابات مخترقة أو مشاكل تقنية، ولكن الأبرز منها كان ابتزاز لعائلة عربية من قبل جماعة داعش الإرهابية تم الاطلاع على الموضوع والتثبت من هوية المتضررين، وكانت لديهم العديد من مقاطع الفيديو والتي تحصلوا عليها بعد فرار العائلة من العراق والدخول لمنزلهم ونشرها في مختلف مواقع الإنترنت، واستغرق الأمر سنة ونصفًا، وبعد محاولات عديدة فاشلة تم التواصل معي وإنهاء الموضوع بعد قيامي باختراق الإيميل الخاص بالجماعة والحصول على حساباتهم في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تحت أسماء وهمية وإزالة جميع ما نشر ولله الحمد.

بعد ذلك تم التواصل معي من قبل إحدى النساء المتضررات وهي امرأة كبيرة وطلبت حساباتي لإعطائي مبلغ كمكافأة مالية ولكني رفضت ذلك، فيما يخص الأعراض لا يوجد مكافأة إلا بالاستجابة للمتضرر وإنهاء موضوعه لوجه الله سبحانه.

وهناك أيضًا العديد من القضايا تشمل ابتزازات للرجال تم إنهاؤها بشكل كامل، فالعديد من المتضررين لا يذهبون للجهات الحكومية المسؤولة؛ خوفًا من معرفتهم أو البحث عمن ينهي الموضوع بشكل سري.

مقاطع فيديو ..

وأسرد قصة أخرى تعرضت لها إحدى السيدات في السعودية بعد تسريب مقاطع فيديو خاصة لها في الإنترنت، فتم التواصل معي عن طريق أحد المحامين، وتم التأكد من بيانات الضحية بعد طلب المساعدة والستر من قبل المرأة الضحية، بدأت في العمل بإزالة ما يقارب 70 مقطع فيديو منتشرة في اليوتيوب والإنستجرام وتويتر، وعثرت على المزيد منها في بعض المواقع سيئة الذكر وتم إزالتها بالقوة.

قصة حزينة :

هنا قصة محزنة نوعًا ما لإحدى العوائل في السعودية بعد وفاة ابنتهم الصغيرة بمرض السرطان- رحمها الله- أقفل جهازها الذي يحوي صورًا وذكريات عديدة لها، تم طلب المساعدة من قبل ذويها بفتح جهازها من نوع “آيفون”؛ فعملت على فك القفل والحمد لله تم فتح الجهاز، لينتهي بمشهد اختلطت فيه دموع الحزن بالفرح لهذه العائلة بعد مشاهدتهم صورًا وذكريات ابنتهم المتوفاة.

وهناك قصص عديدة بإغلاق وإيقاف العديد من الحسابات الداعشية في تويتر والموجهة ضد دولتنا- حفظها الله- بمعدل تقريبي 50 حسابًا شهريًّا حتى الآن، كذلك قصص استرجاع حسابات واتساب مخترقة للعديد من الأشخاص منهم الإعلاميين.