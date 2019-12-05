خرائط الطقس: هبات قوية وغبار يعيق الرؤية غدًا

المواطن - الرياض

توقع مركز خرائط طقس العرب، بدر، أن تتأثر أجزاء من وسط وشرق المملكة برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، غدًا، مع هبات قوية مع ساعات صباح الجمعة تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وكذلك فرصة لزخات متفرقة من الأمطار على أجزاء محدودة من شرق ووسط المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).