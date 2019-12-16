خروج سوزان مبارك من المستشفى

المواطن - متابعة

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد: إن قرينة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك، خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وكتبت السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة”.

وتعتبر فجر السعيد من الإعلاميين العرب المقربين لأسرة الرئيس الأسبق، وفي مايو الماضي، حاورت الإعلامية الكويتية، مبارك وتناول الحوار عددًا من الملفات أبرزها صفقة القرن وإمكانية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتناولت كذلك، ذكريات الرئيس الأسبق مع حرب الكويت، وكواليس لقاءاته لوقف الغزو العراقي لها.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال: إن والدته ترقد في العناية المركزة.

وغرّد علاء عبر حسابه على تويتر، ردًّا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: “والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرًا لسؤالك”.