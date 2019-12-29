خسارة الشباب تكشف 3 أزمات داخل الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من نادي الشباب أمس السبت بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن ثلاث أزمات داخل الأهلي بالمرحلة الحالية.

ومع الخسارة، طالب المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الراقي التعاقد مع حارس مرمى جيد في ظل غياب الحارس محمد العويس للإصابة بكسر في عظمة الوجه، وتذبذب مستوى ياسر المسيليم.

كذلك أصبح جروس يفكر في ضم صانع ألعاب جيد للراقي في ظل ضعف الأداء الهجومي للأهلي الذي ظهر واضحًا أمام الشباب بالأمس.

وجاءت الأزمة الثالثة وهي مصير اللاعب سلمان المؤشر مع الأهلي، حيث لعب لقاء الشباب لكنه لم يكن في أفضل حالاته بسبب ما ذُكر مؤخرًا عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد معه.

ويُفكر الراقي في ضم النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري الذي يشغل مركز خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب بشكل جيد.

وأكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للأهلي في وقت سابق أن الراقي بحاجة لضم صانع ألعاب؛ مما يجعل الأهلي يفكر في ضم فرجاني ساسي الذي يعاني مع الزمالك المصري بالفترة الحالية.

وبعد مباراة الشباب ضد الأهلي، أصبح رصيد الليث 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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