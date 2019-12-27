خصم 15 % على تأمين المركبات لمستفيدي التقاعد

خصم 15 % على تأمين المركبات لمستفيدي التقاعد

2019/12/27
الساعة 1:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت أمس أن أكثر من 380 جهة تقدم عروضها الخاصة لعملاء المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، وقالت إنه لمعرفة تلك الجهات والاستفادة من خدماتها يمكن زيارة موقع المؤسسة من خلال الرابط التالي: (هنا).

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات تتضمن تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وهم (المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد) من الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن هذه المذكرة التي تم توقيعها مع شركة التأمين التعاوني، تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، تحقيقًا لإستراتيجية المؤسسة 2022.

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