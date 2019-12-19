خطأ طبي يجعل امرأة بأربعة أثداء!
عملية تجميل فاشلة

خطأ طبي يجعل امرأة بأربعة أثداء!

2019/12/19
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
0
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

كشفت سيدة صينية عن تجربتها المرعبة في برنامج إخباري على إحدى القنوات المحلية، وقالت إنها خضعت لعملية تجميل لينتهي بها الحال إلى امتلاك 4 أثداء.

دفعت السيدة التي عُرفت باسمها الأخير فقط، وانغ، 230 ألف يوان صيني (13.4 ألف ريال) ثمنًا للعملية التجميلية، بعد أن شعرت أنها غير راضية عن مظهرها بعد الحمل والولادة.

وتابعت: بسبب خطأ طبي تُركت مع ثديين إضافيين، وعندما ذهبت إلى المستشفى طلبًا للعناية الطبية، أُصيب الطبيب بصدمة شديدة بسبب التشوه الذي رآه، وكان أول ما نطق به: يا إلهي، لديك 4 أثداء.

وبحسب موقع ديلي ميل، قالت السيدة وانغ إنها لم تستطع العمل لمدة 3 أشهر بسبب الآلام الناتجة عن الخطأ الطبي، على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وأنكر المركز الطبي اتهام السيدة وانغ بفشل العملية الجراحية، مؤكدًا على أن جميع الجراحين مؤهلون ومعتمدون.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الصين تطور تقنية لمراقبة 1.4 مليار شخص
    •
  • 14 قتيلاً ومحاصرون تحت الأرض في انهيار منجم بالصين
    •
  • الصين تهدد ألمانيا بإجراءات انتقامية بسبب هواوي
    •
  • #إيران تتعرض لهجوم سيبراني على الخوادم الحكومية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :