خطأ طبي يجعل امرأة بأربعة أثداء!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت سيدة صينية عن تجربتها المرعبة في برنامج إخباري على إحدى القنوات المحلية، وقالت إنها خضعت لعملية تجميل لينتهي بها الحال إلى امتلاك 4 أثداء.

دفعت السيدة التي عُرفت باسمها الأخير فقط، وانغ، 230 ألف يوان صيني (13.4 ألف ريال) ثمنًا للعملية التجميلية، بعد أن شعرت أنها غير راضية عن مظهرها بعد الحمل والولادة.

وتابعت: بسبب خطأ طبي تُركت مع ثديين إضافيين، وعندما ذهبت إلى المستشفى طلبًا للعناية الطبية، أُصيب الطبيب بصدمة شديدة بسبب التشوه الذي رآه، وكان أول ما نطق به: يا إلهي، لديك 4 أثداء.

وبحسب موقع ديلي ميل، قالت السيدة وانغ إنها لم تستطع العمل لمدة 3 أشهر بسبب الآلام الناتجة عن الخطأ الطبي، على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وأنكر المركز الطبي اتهام السيدة وانغ بفشل العملية الجراحية، مؤكدًا على أن جميع الجراحين مؤهلون ومعتمدون.

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