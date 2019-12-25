خطة ابن مشعل لإسقاط الصائغ من رئاسة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف المستشار القانوني فهد بارباع، الموكل من المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، عضو الشرف الذهبي، الأمير منصور بن مشعل، كيفية إسقاط أحمد الصائغ من رئاسة مجلس إدارة الراقي.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل ابن مشعل خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع، عقب الخلاف بينهما مؤخرًا، بعدما هاجم الصائغ لاختلافهما في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول برانكو.

إسقاط الصائغ

وقال فهد بارباع: “عندما تقدمنا بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأهلي تقدمنا بعد أخذ موافقة هيئة الرياضة ولم نتقدم من تلقاء أنفسنا بموجب تفويض من الأمير منصور بن مشعل”.

وتابع: “حسب المادة الـ10 الجمعية العمومية هي الجهة المخولة بإسقاط عضوية العضو، ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة إسقاط عضوية أي عضو بالمجلس، وهذا ما حدث مع النصر”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “لو لم يكن طلب الأمير منصور بن مشعل غير نظامي لن توافق هيئة الرياضة على عقد الجمعية الغير العادية”.

وواصل: “إسقاط الرئيس هو هدف رئيسي للأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي بصفتهما عضوين ذهبيين.. وموضوع الرئيس القادم للأهلي هو بيد أعضاء الجمعية العمومية”.

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