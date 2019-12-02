خطة رينارد للفوز على #عمان

المواطن - محمد سمعه

يعلم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بأهمية مباراة منتخب عمان التي تُقام اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وسيحاول رينارد حث لاعبي الأخضر على الهجوم من أول دقيقة من أجل تسجيل الأهداف بصورة مبكرة لضمان سيطرة الأخضر على المباراة، وعدم الانتظار لنتيجة التعادل، خاصة أن الأخضر يحتاج للفوز إذا أراد التأهل لدور الأربعة والإبقاء على حظوظه كمنافس للبطولة الخليجية.

وتحسن أداء المنتخب السعودي بصورة لافتة للأنظار في مباراة البحرين، التي أُقيمت أول أمس السبت في الجولة الثانية حيث قدم الأخضر أداءً رائعًا من الناحية الهجومية والدفاعية وتمكن من الفوز بثنائية.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على عمان من أجل الوصول للنقطة السادسة والتأهل المباشر، أو التعادل مع عمان، بشرط فوز منتخب البحرين على الكويت بفارق هدفين.

القناة الناقلة للمباراة

وستكون قناة OMAN SPORT هي القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وعمان التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

التشكيل المتوقع للأخضر

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي مباراة عمان بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، نواف العابد.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.