خطة كويتي للهروب تنتهي بالفشل تحت أرجل شقيقتيه!

المواطن - متابعة

انتهت خطة محكمة لهروب مواطن كويتي مطلوب على ذمة قضايا وممنوع من السفر بالفعل، بعد أن اكتشف رجال الأمن بمنفذ النويصيب، اختفاءه تحت أرجل شقيقتيه.

وقالت مصادر أمنية: إنه أثناء قيام رجال الأمن بالتدقيق على المسافرين بمنفذ النويصيب، شكّوا عند البوابة الأخيرة في أمر فتاتين بدت عليهما علامات الارتباك، وعندما طلبوا منهما الترجّل من السيارة التي كان يقودها قريب لهما، وفوجئ رجال الأمن بوجود شابّ مختبئًا تحت أرجلهما، بحسب صحيفة الرأي.

وقال مصدر أمني: إنه بسؤال الفتاتين عن الشاب، أوضحت إحداهما أنه شقيقهما، وأنهما حاولا إخراجه من الكويت بهذه الطريقة، موضحًا أنه باطلاع رجال الأمن على الهويات تم التأكد من صلة القرابة بين الفتاتين والشاب، وتبين أن الشاب مطلوب على ذمة قضايا، وصادر بحقه أمر منع سفر.

وتابع المصدر الأمني أنه تم إحالة الشاب إلى الجهات المختصة المطلوب لها، كما تم توجيه تهمة تمكين متّهم من الهروب للفتاتين وقريبهما السائق، إضافة إلى فتح تحقيق في ما حدث وسبب عدم اكتشاف عناصر الأمن في جميع البوابات لعلمية الهروب، والتي تم اكتشافها عند البوابة الأخيرة لمنفذ النويصيب.

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