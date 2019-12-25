خطة مانشستر يونايتد لتجديد آماله بضم صفقة دفاعية
مُراقبًا نجم نابولي

خطة مانشستر يونايتد لتجديد آماله بضم صفقة دفاعية

2019/12/26
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهتم بالتعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي؛ لتقوية صفوفه الدفاعية بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو أن مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير لن يستسلم وسيُقاتل بكل قوة من أجل الفوز بالصفقة بتقديم عرض مُغري لنابولي في يناير، خاصة أن إيفرتون الإنجليزي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهتم بضم كوليبالي.

وكان كوليبالي أبلغ إدارة نابولي برغبته في الرحيل عن صفوف نادي الجنوب الإيطالي مؤخرًا.

يذكر أن كوليبالي كان شارك مع المنتخب السنغالي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر، حيث وصل المنتخب السنغالي إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

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