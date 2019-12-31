خطف الأنظار.. رئيس اللجنة الأولمبية يُشارك في اليوم الأولمبي

المواطن - الرياض

دشن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، فعالية اليوم الأولمبي، والذي نظمته اللجنة بملاعب معهد إعداد القادة بالمجمع الأولمبي في الرياض.

وحضر فعالية اليوم الأولمبي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية، ومشاركة العديد من اللاعبين والأطفال الرياضيين وأسرهم.

وانطلقت الفعالية التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والعداء الأولمبي هادي صوعان في مسابقة قفز الحواجز.

وأُقيم بعد ذلك لقاء استعراضي لرئيس اللجنة الأولمبية والأمير فهد بن جلوي في لعبة المبارزة، ثم قاما باستعراض مهاراتهما في لعبة الريشة الطائرة، والتي هدف من خلالها الأمير عبدالعزيز الفيصل إلى توعية الحضور بأهمية الألعاب المختلفة.

وشاهد رئيس اللجنة بعد ذلك عرض فني للعبة التايكوندو بمشاركة أكثر من 50 لاعبًا، وقام عدد من لاعبات الجمباز بعرض لوحة استعراضية لبعض حركات اللعبة والتي نالت إعجاب الحضور، ثم تلاها مباراة استعراضية في لعبة التنس.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل في كلمته التي وجهها للأطفال أن ميدالية صوعان لم تأتِ من فراغ، بل أتت عبر المثابرة والتدريبات المتواصلة والاجتهاد، مؤكدًا أن اللاعب متى ما حقق إنجاز خارجي فإنه يسجل باسم الوطن وأسم اللاعب شخصيًا.

ومن جانبه، قال صوعان: إن الميدالية لم تأتِ من جهوده شخصيًّا وحسب، بل أتت عبر مصنع الأبطال مبنى اللجنة الأولمبية، مطالبًا الأطفال ببذل المزيد للوصول إلى ما وصل إليه ورفع اسم المملكة في كافة المحافل العالمية.

وفي نهاية الفعالية قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والحضور بتأدية سباق الجري لمسافة 2 كم على مضمار المجمع الأولمبي.

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