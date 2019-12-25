خطوة جديدة تُنقذ الأندية من كوارث التعاقدات

المواطن - محمد سمعه

اتخذت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطوة مميزة تُساعد الأندية على تفادي الكوارث التي تقوم بها عند إجراء التعاقدات مع اللاعبين أو القيام بإعارتهم.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أن لجنة الاحتراف عقدت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة فترة التسجيل المتعلقة باللاعبين التي تنطلق في الأول من يناير المقبل، بحضور مُدراء الاحتراف في الأندية المحترفة.

وتم خلال الورشة التي عُقدت برئاسة معيض الشهري رئيس اللجنة بقاعة المؤتمرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مناقشة تعميم فترة التسجيل الشتوية وما ورد فيها من بنود وفقرات، حيث تم شرحها للأندية بشكل مفصل.

كما تم إبلاغ الأندية بالإجراءات الإدارية الجديدة لتسجيل اللاعبين وإعارتهم وكل ما يتعلق بحركة الانتقالات للاعبين وانتقال صلاحيات التسجيل من مكاتب الهيئة العامة للرياضة إلى اللجنة.

وفي وقت سابق، نجحت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصحيح الأخطاء القاتلة، التي سبق للأندية السعودية الوقوع فيها عند التعاقد مع لاعبين أجانب.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: في السابق سمعة الكرة السعودية كانت سيئة للغاية، وعندما يأتي عرض من نادٍ سعودي للاعب عالمي أو مدرب عالمي كان يرفض لأنه يعلم بأنه لن يحصل على مستحقاته، ولكن ما نجح في تبييض سمعة الكرة السعودية، هي مكرمة ولي العهد التي سددت كافة ديون الأندية خارجيًّا بجانب عمل هيئة الرياضة المميز.

هيئة الرياضة تُراقب الأندية باستمرار:

وأضاف تركي الغامدي: رغم مجهود هيئة الرياضة ورقابتها لإدارات الأندية لكننا لا نزال نجد عبثًا إداريًّا بالأندية السعودية، وهيئة الرياضة تُراقب من وقت لآخر، وهذا يُحسب لها؛ لأنها تعمل على تصحيح أخطاء إدارات الأندية.

كارثة من أحد الأندية لضم لاعب:

يذكر أن القانوني أحمد الأمير كان تحدث عن كارثة في عرض مقدم من أحد الأندية للتعاقد مع أحد اللاعبين بمناسبة اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: لا زال الفكر الاحترافي، وإدارة صفقات اللاعبين المحترفين لدينا معدومًا أو تتحكم به علاقات أو مصالح شخصية، أحد العروض المقدمة لأحد اللاعبين تضمن شراء اللاعب بأربعة أضعاف قيمته السوقية، وبراتب شهري يساوي خمسة أضعاف راتبه الحالي.

وتابع الأمير: المصيبة أن قيمة الصفقة تدفع بالتقسيط لسنتين.

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