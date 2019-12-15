خطورة اعتماد كشف العدسات اللاصقة بنفس طريقة النظارات

المواطن - علا البابلي

استبدل الكثير من الناس النظارات بالعدسات اللاصقة وذلك للتمتع بمظهر عام أكثر جاذبية من استخدام النظارات، ولكن عند الكشف عن العدسات اللاصقة يجب الانتباه أن يكون الكشف تحت إشراف طبيب متخصص في العيون.

وهذا ما نشره الدكتور خالد جاموس في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث روى حديثه مع إحدى الحالات التي سألته عن استبدال النظارات بعدسات لاصقة في محل للنظارات بنفس المقاس دون استشارة الطبيب.

وبالطبع أكدت الحالة أنها غير مرتاحة تمامًا لما فعلته، وأكد الدكتور خالد أن هذا التصرف خاطئ تمامًا ويؤدي لحدوث أذى بالعين.

وأضاف الطبيب أن فحص العدسات اللاصقة يختلف كل الاختلاف عن فحص النظارات، وأنه العدسات اللاصقة يتم فحصها من خلال عدة قياسات لا تُستعمل في فحص النظارات، وأن تغيير النظارات لعدسات لاصقة لا يجب أن يحدث دون استشارة الطبيب والخضوع لفحصه.

ومن ثم يجب الانتباه من هذا الأمر والاهتمام بصحة العين نسأل الله لكم العفو والعافية.