خطيب دانا حلبي يثير التكهنات

المواطن - متابعة

فاجأت الفنانة ​​دانا حلبي​​ الجمهور بإعلان خطوبتها، ونشرت صورة ظهرت فيها يدها إلى جانب يد خطيبها وهما يرتديان خاتمي الخطوبة.

وحرصت دانا حلبي على عدم إظهار وجه خطيبها أو ذكر أي تفاصيل عنه؛ ما فتح بورصة التكهنات حول شخصيته.

وقالت مصادر إعلامية: إن خطيب دانا حلبي هو الممثل عبدالمنعم عمايري، طليق الممثلة السورية أمل عرفة ولهما ابنتان.

المعروف أن دانا حلبي من مواليد 18 يناير 1985 في الكويت، وتأتي هذه الخطوبة بعد مرور سنوات على طلاقها من زوجها الأول.

والمعروف أن دانا الحلبي حققت شهرة واسعة من خلال أغنية “بص عليا”، والتي وصفت بالجريئة وقتها.

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