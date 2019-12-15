خمسة نصراويين يغيبون عن الفريق حتى نهاية 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن غياب خمسة من عناصره في الفترة من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وضمت القائمة خمسة لاعبين وهم” فراس البريكان، أيمن يحيى، مختار علي، عبدالإله العمري، صالح الوحيمد”.

جدير بالذكر أن معسكر الأخضر تحت 23 عامًا سيُقام في الرياض وماليزيا استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في تايلاند والمؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت قرعة كأس آسيا 2020 أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان، التي تنطلق في بداية عام 2020.

جدير بالذكر أن نادي النصر سيخوض مباراة غاية في الأهمية، أمام نادي التعاون في الرابع من يناير المقبل على كأس السوبر السعودي.

يذكر أن النصر تصدر بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على نادي التعاون بهدفين مقابل هدف أول أمس الجمعة.