خمس مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تستمر منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، غدًا الجمعة بخمس مباريات.

وستكون مباريات الجمعة في كأس الملك كالتالي:

العين والتعاون. الرائد والمجزل. الاتفاق والطائي. النجوم والأهلي. النصر والبكيرية.

وانتهت مباراة ضمك ضد الجيل اليوم التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف.

بينما فاز الفيحاء على فريق الدرع بخماسية دون رد ليعبر إلى دور ثمن النهائي، بينما تأهل فريق العدالة لدور الستة عشر، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الروضة بثمانية أهداف دون رد.