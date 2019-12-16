داخلية الكويت للمواطنين والمقيمين: لا تخرجوا من المنازل

المواطن - متابعة

حذرت وزارة الداخلية في الكويت من الأحوال الجوية غير المستقرة، مطلقةً نداءً عاجلًا للمواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل.

ودعت الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية إلى عدم الخروج من المنازل إلا بعد سحب تجمعات مياه الأمطار، كما حذرت قائدي المركبات من تراكمها في بعض الطرق مما قد يسبب حوادث.

من جهته، قال رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي: إن البلاد تشهد موجة أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، يصاحبه منخفض متعمق في طبقات الجو العليا؛ ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، تتخللها بعض السحب الركامية، مع فرصة لسقوط أمطار.