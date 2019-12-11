داليتش: #الهلال قادر على حصد لقب كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش أن نادي الهلال يستطيع التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2019، مشددًا على أنه دائمًا ما يشجع الزعيم خلال المباريات.

وتحدث زلاتكو داليتش عن الزعيم قائلًا: “أنا فخور لتواجدي هنا في السعودية، وأشكر ياسر القحطاني على كل ما قدمه لنادي الهلال، ومساعدته لي خلال مهمتي التدريبية مع الفريق”.

وتابع: “أبارك للجميع في الهلال على اللقب الآسيوي، كان عملًا رائعًا، والحلم أصبح واقعًا.. الهلال أظهر كل ما لديه ذهابًا وإيابًا في النهائي، وبالأخص على الأراضي اليابانية، واستحق الكأس بالنهاية”.

وأضاف مدرب منتخب كرواتيا الأول خلال تصريحات صحافية: “دائمًا كنت أشجع الهلال، فقلبي هنا، لأن هذا النادي أعطاني الفرصة.. أنا ممتن ولن أنسى ذلك”.

واختتم قائلًا: “الهلال لديه فرصة كبيرة في كأس العالم للأندية 2019.. ليفربول كفريق أوروبي يمتلك لاعبين مميزين، لكن الهلال يستطيع فعلها، وقادر على حصد اللقب العالمي، فهو الآن في قمة الثقة بالنفس، ولديه دعم كبير من جماهيره”.

كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم وتستمر منافساتها حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الهلال بطل دوري أبطال آسيا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.