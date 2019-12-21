دانيلو: لدي صديق في السعودية أخبرني كل شيء عنها
قبل مباراة يوفنتوس ولاتسيو

دانيلو: لدي صديق في السعودية أخبرني كل شيء عنها

2019/12/21
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي دانيلو ظهير أيمن نادي يوفنتوس الإيطالي أن جودة الملاعب السعودية تُساعدك على التألق ولعب كرة القدم بشكل جيد.

وتحدث دانيلو فور وصوله مع بعثة يوفنتوس إلى المملكة قائلًا: الملاعب السعودية والتطور الكبير الحاصل في كرة القدم بالمملكة لا شك أمور جيدة تساعدك على اللعب.

وأضاف دانيلو: لدي صديق في السعودية أخبرني كل شيء عن المملكة، وهو ويليام أوليفيرا لاعب نادي الفيصلي.

ووصلت بعثة فريق يوفنتوس “حامل لقب كأس السوبر الايطالي” في الرياض اليوم السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض يحتضن عند الساعة 7:45 من مساء غدٍ الأحد، القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

 

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