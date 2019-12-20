دا كوستا مودعًا جماهير الاتحاد: سأشتاق لكم كثيرًا
بعد قراره بفسخ العقد

دا كوستا مودعًا جماهير الاتحاد: سأشتاق لكم كثيرًا

2019/12/20
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ودع المدافع المغربي مروان دا كوستا جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم الجمعة.

ونشر مروان دا كوستا عبر حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، صورة أثناء استعداده لمغادرة السعودية، ووجه رسالة لجماهير الاتحاد وقال: “سأشتاق لكم كثيرًا، شكرًا على كل شيء خلال الفترة الماضية.

وكان مروان دا كوستا قد طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد لتأخر الحصول على مستحقاته المالية، ولكنه لم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن، وأكدت تقارير مغربية أن يسعى للحصول على حقوقه أولًا قبل الاستقرار على فريقه الجديد في يناير.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحويل الخطاب المرسل من دا كوستا بطلب فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وشارك مروان دا كوستا في 22 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقدم أداء مميزًا، ما أثار غضب الجماهير لرحيله بشكل مفاجئ في ظل معاناة العميد من تراجع النتائج.

 

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