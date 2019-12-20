دراسة إعادة سفلتة حي شباعة بالخميس تفاعلًا مع “المواطن”

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

ردت بلدية خميس مشيط على ما نشرته “المواطن” يوم 12 ديسمبر، تحت عنوان “أهالي حي شباعة بخميس مشيط: المطبات دمرت السيارات”، والذي طالب فيه عدد من سكان الحي بإعادة السفلتة والإنارة والنظر في وضع المطبات المنتشرة في الحي التي أثرت سلبًا على المركبات.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني في تصريحات إلى “المواطن“: إنه تم عمل دراسة إعادة سفلتة الحي، وسيتم طرحه وفقًا للاعتمادات المالية وما يقره المجلس البلدي من أولويات.

من جهتهم، لا زال سكان الحي ينتظرون تلبية طلبهم ونصيب حيهم من الاعتمادات.

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