دراسة احتساب فروقات تحسين مستويات المعلمين بأثر رجعي

المواطن - تبوك

وعد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، معلمي تبوك بدراسة احتساب فروقات تحسين مستوياتهم بأثر رجعي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، وزير التعليم يلتقي بمعلمي مدارس الأبناء في تبوك، ويستمع إلى مطالبهم، ودراسة احتساب فروقات تحسين مستوياتهم بأثر رجعي، ويأتي ذلك امتدادًا لحرص وزارة التعليم على كل ما يخدم المعلم، ويطور من أدائه المهني لخدمة الطلاب والطالبات.

وكان وزير التعليم تفقد اليوم، سير الاختبارات في عدد من مدارس مدينة تبوك، ووقف على عدد من المشروعات التعليمية بالمنطقة.

ووقف الوزير، على ابتدائية عباد بن بشر وثانوية أسامة بن زيد وتابع سير الاختبارات، والاستعدادات التي تمت عبر اللجان الإشرافية والتعليمية، وفرق العمل في الإدارة والمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب الاختبارات التحريرية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام.

كما التقى الدكتور آل الشيخ خلال زياراته للمدارس بالقيادات المدرسية والمعلمين، وثمن جهودهم المميزة، واعتزاز الوزارة بما يقدمونه من أعمال ميدانية تسهم في بناء جيل يبني الوطن ويصنع مستقبله.

من جهة أخرى وقف وزير التعليم، ميدانيًا على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69%، وذلك ضمن زيارة معاليه الحالية لمنطقة تبوك.

واطلع الوزير على تقرير مفصل عن المشروعات التعليمية المتعثرة البالغ عددها 79 مشروعًا متعثرًا في تبوك، ووجه معاليه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات، مؤكدًا حرص وزارة التعليم على دعم المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع.

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