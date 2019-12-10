دراسة: النباتات تصرخ عند تعرضها للأذى أو العطش !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اكتشف فريق من العلماء، أن بعض النباتات تصدر صوت استغاثة شديد التردد عندما تتعرض لضغوط بيئية.

نشر موقع Live Science، تجربة اختبرت نباتات الطماطم ونباتات التبغ، من خلال حرمانها من الماء، وقطع السيقان، ثم تسجيل الاستجابة، ولاحظوا أن كلتا النبتتين أصدرتا أصواتًا أشبه بالصريخ، رُصدت بالموجات فوق الصوتية بين 20 و 100 كيلو هرتز، ويعتقد الباحثون أن هذه الأصوات هي بمثابة استغاثة أو تحذير تنقله النباتات لبعضها.

وعندما تم قطع جذع نبات الطماطم، وجد الباحثون أنه انبعث 25 صوتًا على مدار الساعة، بينما انبعث 15 صوتًا مؤلمًا من نباتات التبغ عندما تم قطع سيقانها.

وفي التجربة التالية، حرم الباحثون كل النبات من الماء، فانبعث 35 صوتًا مختلفًا من نباتات الطماطم في الساعة الواحدة، في حين أن نباتات التبغ أصدرت 11 صوتًا.

كما بدا أن النباتات تستجيب لمصادر الإجهاد البيئية بكثافة مختلفة من الأصوات، على سبيل المثال كانت الأصوات المنبعثة حين الحرمان من الماء أعلى مما كانت عليه عند قطع السيقان.

وكتب الفريق البحثي، من إحدى جامعات الشرق الأوسط، هذه النتائج في ورقة بحثية، وقالوا إنها يمكن أن تغير الطريقة التي نفكر بها في مملكة النباتات، والتي كانت تعتبر صامتة تقريبًا حتى الآن.

ويعتقد الفريق أن الاستماع إلى أنواع مختلفة من الأصوات المنبعثة من النباتات يمكن أن يساعد في الزراعة الدقيقة، ويسمح للمزارعين بتحديد المشاكل المحتملة مع المحاصيل.

في العام الماضي، وجدت دراسة أخرى، أن بعض النباتات شعرت بالألم بعد انتفاخ أوراقها أو حتى لمسها، مما تسبب في إطلاق مادة كيميائية كريهة عبر أوراقها، ويعتقد أن غرضها إبعاد الحشرات.