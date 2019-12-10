درون أمريكية تقتل عنصرًا بارزًا في الشباب بالصومال
استهدفت سيارة المتمرد خارج ساكو

درون أمريكية تقتل عنصرًا بارزًا في الشباب بالصومال

2019/12/10
الساعة 5:30 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مسؤولو مخابرات في الصومال، أن غارة جوية شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل متطرف بارز في جماعة الشباب المتمردة.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال؛ مما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

وتم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأمريكية، فيما أكدت القيادة الأمريكية الإفريقية الضربة.

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