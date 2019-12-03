دهس أم وطفلتها أمام مدرسة في #الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

شهدت منطقة الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة دهس لأم وطفلتها أمام روضة رضوى بنت كعب بقرية الرومي.

وأشارت المعلومات الأولية التي حصلت عليها “المواطن“، بأن الحادث وقع صباح هذا اليوم الثلاثاء عندما أرادت الأم مع ابنتها قطع الشارع للاتجاه نحو المدرسة التي تسكن بجوارها فاصطدمت بهم سيارة تسببت في حدوث كدمات بسيطة وصحتهم حسب المعلومات الأولية طيبة.

وعلى الفور، وجه المدير العام لتعليم الباحة مشرفة تربوية وقائدة المدرسة بمتابعة الحالة وتزويده بتقرير مفصل عن الحادث.