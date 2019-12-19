دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية لتوعية المواطن

المواطن - أحمد علام

كشف الهلال الأحمر السعودي، عبر حسابه على “تويتر” جهوده في تنفيذ برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، حيث أجرى تدريباً مهماً لعدد من المواطنين في مناطق عدة في المملكة.

منطقة الجوف

نفذت إدارة التدريب بفرع الهلال الأحمر ي منطقة الجوف ضمن برنامج الأمير نايف الإسعافات الأولية دورة تدريبية لعدد من المواطنين بمحافظة القريات.

منطقة الحدود الشمالية

شارك الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية في فرضية حريق وهمي، نُفذت الفرضية في شركة معادن للفوسفات بحزم الجلاميد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

في جدة

ونفذ الهلال الأحمر في محافظة جدة محاضرة توعوية وتثقيفية عن الإسعافات الأولية في لنزلاء مركز سجون بريمان .

المدينة المنورة

كما نفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية ضمن مبادرة “كلنا مسعفين” إحدى مبادرات القيم والأخلاق خير أمة.

محافظة المندق

ونفذت وحدة تدريب الهلال الأحمر في محافظة المندق دورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لأفراد المجتمع في منطقة الباحة.