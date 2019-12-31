دوري الدرجة الأولى.. العين يسقط بثنائية والقادسية في الوصافة

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 5 مباريات اليوم، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

دوري محمد بن سلمان:

ولعب الباطن ضد جدة على ملعب نادي الباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق حسن شراحيلي في الدقيقة 43، قبل أن يُسجل سوريا التعادل عند الدقيقة 82.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويملك مباراة مؤجلة، ووصل رصيد جدة إلى 24 نقطة في المركز الـ11.

واحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة المجزل ضد الكوكب، وانتهت بفوز الضيوف بثنائية سجلها شاكر الرقيعي في الدقيقتين 79 و86، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد المجزل عند 12 نقطة بالمركز الأخير.

واستضاف العين نظيره البكيرية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وفاز الضيوف بهدفين نظيفين أحرزهما البراء عبدالعزيز وعثمان مالوم، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، ويتصدر الفريق العيناوي الترتيب بـ34 نقطة.

ونجح القادسية في تحويل تأخره ضد النجوم إلى فوز بنتيجة 3/ 2 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وسجل ثلاثية الفريق القدساوي أندرو وستانلي، ونواف بوعامر بالخطأ في مرماه، وأحرز ثنائية النجوم عبدالإله بن بريه وبوعامر.

ووصل رصيد القادسية إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم من تحقيق الفوز أمام الجبلين بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي النجمة، وسجل ثنائية أصحاب الأرض سلطان الغليمش ونايف عبدلي، فيما هز شباك كارلوس إيليزيكي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ20 نقطة، فيما تجمد رصيد الجبلين عند 26 نقطة في المركز الثامن.

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