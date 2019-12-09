دوري الرديف الحل الأمثل لتطوير اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

عادت فكرة الدوري الرديف إلى الواجهة مرة أخرى، أملًا في مشاركة اللاعبين على فرصة أكبر للمشاركة، في ظل اعتماد الفرق على النجوم الكبار واللاعبين المحترفين.

وسبق أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بداية هذا الموسم، أن لجنة المسابقات ستبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن تباينت ردود الفعل حول هذا القرار.

دوري الرديف:

وأكد الناقد الرياضي غرم العمري أن دوري الرديف سيُساعد على تطوير اللاعبين ومشاركتهم بشكل أكبر، وقال: “المنتخبات السعودية للفئات السنية تحقق البطولات واللاعبين لا يجدون فرصة فيجب تفعيل دوري الرديف كأحد الحلول”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “المواهب بكرة القدم أصبحت قليلة عالميًّا.. على الأندية أن تهتم بمستوى الأجهزة الفنية في الفئات السنية.. ياسر المسيليم وتيسير الجاسم خرجا من دوري المدارس”.

وقال الناقد الرياضي طارق كيال خلال تصريحاته للبرنامج ذاته: “تكوين فريق رديف بكل نادي يمكن اللاعب الاحتياطي من المشاركة والتطور”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الأندية حاليًّا تشتري اللاعب الجاهز بعيدًا عن صناعة اللاعبين، وذلك يحدث من الأندية الصغيرة بحيث تبيع الموهبة للأندية الكبيرة”.