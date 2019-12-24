دياب: الاتحاد يمر بمرحلة حاسمة.. ونخجل من النتائج

المواطن - مروة نبيل

أكد مستشار الإدارة والمتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، أن العميد يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه خلال الفترة الحالية.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد أصدر قرارًا بالأمس بتعيين أحمد صادق دياب مستشارًا لمجلس الإدارة ومتحدثًا رسميًّا باسم النادي؛ نظرًا لخبرته الطويلة وتجربته الإعلامية المميزة.

وقال دياب خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لخدمة الاتحاد والذي فرحنا لسنوات طويلة جدًّا.. أقل شيء نفعله لنادي الاتحاد هو أن نساهم جميعًا في انتشاله من وضعه الحالي ليعود كما كان”.

وأضاف قائلًا: “صحيح أن الاتحاد يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه، لكن من لا يقف مع الاتحاد في الشدة، لا يستحقه في الرخاء، جمهور الاتحاد ليس عاديًّا، بل جمهور عاشق بدرجة امتياز.. ومكانه فوق رؤوسنا، وله كل التقدير”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم النادي قائلًا: “نخجل من نتائج فريق كرة القدم في الاتحاد، لكن سنفعل ما بوسعنا لنعود بالفريق لسابق عهده”.

وواصل دياب تصريحاته قائلًا: “لم أتردد في قبول المنصب، وسيكون مردود عمل إدارة الاتحاد ظاهرًا في الأيام القليلة القادمة، ونعد جماهير الاتحاد بأننا سنعمل فوق طاقتنا من أجل عودة العميد”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “نادي الاتحاد حاله كباقي الأندية، تم صرف الرواتب حتى شهر 10 وسيتم صرف رواتب شهر 11 قريبًا، لا صحة لما تم تداوله، فلا توجد ولا شكوى على الاتحاد لدى الفيفا”.

وأردف خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “مبالغ اللاعبين الجدد القادمين لنادي الاتحاد متوفرة، ونحن في مرحلة شبه منتهية من مفاوضة عدد من اللاعبين”.

واختتم المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “نعاني من الإشاعات الكثيرة جدًّا التي تدور حول الاتحاد أكثر من الأندية الأخرى”.

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