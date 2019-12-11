دينامو زغرب ضد مان سيتي .. الإنجليز يُسقطون الكروات برباعية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من الفوز في مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي برباعية مقابل هدف في لقاء أُقيم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الأول من مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي، لعب مانشستر سيتي بقوة كبيرة هجوميًّا؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة العاشرة من مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي، فاجأ نادي دينامو زغرب فريق مانشستر سيتي، وتمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب داني أولمو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول مانشستر سيتي بعد ذلك، إحراز الهدف الأول له في الشوط الأول من مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي حتى تمكن اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس من إحراز هدف التعادل للسيتي بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني من مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي، حاول فريق مانشستر سيتي استغلال تراجع نادي دينامو زغرب وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني.

وعاد النجم البرازيلي غابرييل خيسوس وتمكن من إضافة الهدف الثاني للسيتي، في مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي عند حلول الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وجعل غابرييل خيسوس نفسه نجمًا لـ مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي، فسجل الهدف الثالث له ولفريقه عند حلول الدقيقة الرابعة والخمسين.

واستمر تراجع الفريق الكرواتي أمام مانشستر سيتي في المباراة، مما جعل السيتي يبحث عن إضافة الهدف الرابع في لقاء دينامو زغرب ضد مان سيتي.

وقبل نهاية مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي بست دقائق، تمكن الإنجليزي فيل فودين من إحراز الهدف الرابع بالدقيقة الرابعة والثمانين.

يذكر أنه بعد نهاية مباراة دينامو زغرب ضد مان سيتي، تأهل فريق مانشستر سيتي في المركز الأول لدور الستة عشر برصيد 14 نقطة، بينما تأهل نادي أتالانتا الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه في الجولة السادسة على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.